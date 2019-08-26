2019-08-26T13:05:26+03:00
Общество

Пропавшего ученого из Академгородка ищут волонтеры со всего города

Мужчина пропал с дачного участка в СНТ «Ключи-4 Западные»
Алена КУЛЕШОВА
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Волонтеры со всего Новосибирска присоединились к поискам пропавшего пенсионера. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"Волонтеры со всего Новосибирска присоединились к поискам пропавшего пенсионера. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"
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Волонтеры со всего города присоединились к поискам пропавшего 85-летнего ученого из Академгородка. Клавдий Григорьевич Мякишев пропал с дачного участка в СНТ «Ключи-4 Западные» и исчез.

— У него были собраны вещи на даче, стояли у входа. Может быть, он ждал сына или внука, чтобы поехать домой. Двери в дом были открыты, да и калитка тоже. Следов нет, как сквозь землю провалился, — рассказали изданию Аcadem.info в поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск». — Мякишев всю жизнь проработал в Неорганической химии, у него хорошая память, гулять он выходил только вместе с женой. Из-за стресса он может быть дезориентирован, может иметь потерянный вид.

Напомним, что пенсионер страдает почти полной потерей зрения. В темноте он не видит вообще, только переферическим зрением.

Как утверждают родственники, они обратились в тот же день за помощью в полицию и к поисковикам. Они считают, что Клавдий Григорьевич мог направиться в Верхнюю зону.

Поиски пропавшего мужчины начались 25 августа, мужчину искали всю ночь с воскресенья на понедельник. В поисках приняли участие не только местные волонтеры, но и поисковики со всего города.

— Отработали все задачи на территории СНТ, осмотрели погребы, выгребные ямы, — уточняют волонтеры «Лиза Алерт». — Пока продолжаем поиск из того, что есть. Вчера обзванивали больницы, сегодня утром проверяем, уточняем сведения. Сейчас нам очень нужен квадрокоптер.

Если вы готовы помочь волонтерам с квадрокоптером или располагаете любой другой информации о возможном местонахождении пропавшего, свяжитесь с поисковым отрядом «Лиза Алерт Новосибирск» по номеру телефона 8-800-700-52 или позвоните в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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