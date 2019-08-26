В Новосибирске в пробке застряли полиция и «Скорая помощь»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-26T12:37:37+03:00

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Огромная пробка в Новосибирске практически парализовала движение на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко. Сквозь большое количество машин с трудом удается пробраться даже спецслужбам. В автомобильном заторе застрял автомобиль полиции и «Скорая помощь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728077" frameborder="0"></iframe> В пробке в Кировском районе застряли полиция и «Скорая помощь».

— «Скорой», чтобы просто проехать через перекресток потребовалось где-то пять минут, — сообщает с места событий наш корреспондент Вадим Алексеев. — Хотя у машины работала сирена. Пропустить ее, кстати, был никто не против, но проблема была в том, что некуда было пропускать.

В пробке застряли автомобиль полиции и «Скорой помощи».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Как сообщают очевидцы, причиной пробки, вероятнее всего, являются неработающие светофоры.

— Общественный транспорт пытается пробраться сквозь эти машины, на остановках скопилось уже большое количество людей, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск. — Но, по сути, пробка практически не двигается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728075" frameborder="0"></iframe> Большая пробка парализовала движение на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко.

ИСТОЧНИК KP.RU