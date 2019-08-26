Это что за холодец? Сибирячка показала веселый тверк в леопардовых штанах
Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк знает, как удивить публику и порадовать своих поклонников. Вот и в этот раз она решила поднять настроение своим подписчикам, сняв для них новое откровенное видео с очень энергичным тверком. В этот раз сибирячка станцевала под энергичный трек «Wish Wish» исполнителя DJ Khaled совместно с Savage & Cardi B. Название песни, кстати, переводится как «Желай. Желай». Ее новое видео меньше, чем за сутки, набрало более 40 тысяч просмотров.
Пользователи соцсетей, а также поклонники творчества новосибирской танцовщицы, по достоинству оценили энергичный танец в исполнении «пятой точки» сибирячки и засыпали ее комплиментами. Вот что они пишут в комментариях к видео:
— Шикарный орешек.
— Ты нереально крутая. Схожу от тебя с ума. Ты очень крутая и круто танцуешь.
— А ты умеешь удивить!
Сибирячка показала веселый тверк в леопардовых штанах.
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ИСТОЧНИК KP.RU