2019-08-26T12:44:57+03:00
Общество

Что это такое? Фотограф снял в небе светящиеся объекты

На своей страничке новосибирец в шутку назвал их НЛО
Анна ПАШАГИНА
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Вот такие огоньки попали в кадр. Фото: Виктор ДмитриевВот такие огоньки попали в кадр. Фото: Виктор Дмитриев
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Недавно новосибирский фотограф Виктор Дмитриев сделал несколько снимков ночного неба и выложил к себе на страничку в социальных сетях. В посте он в шутку написал, что увидел несколько НЛО. А корреспондентам КП-Новосибирск рассказал историю этих снимков.

— Все фотографы регулярно снимают НЛО. Интернет заполнен загадочными снимками неопознанных летающих объектов всевозможных размеров и расцветок, — поюморил Виктор. — В моем случае — это типичный «оптический заяц», то есть переотражение внутри линзы объектива.

Как объяснил сибиряк, такие «НЛО» может сделать каждый: главное, чтобы были подходящие условия — яркий свет и темный фон.

— Возьмите елочную гирлянду, включите в темной комнате, и почти наверняка получите десятки летающих НЛО, — говорит Владимир.

По словам фотографа в интернете можно найти тысячи снимков таких неопознанных объектов. Только это все разные виды оптических иллюзий.

— Это может быть блеск пыли, взвешенной в воздухе и заметной только при яркой вспышке света. Либо природные объекты — шаровые молнии, воздушные пузыри, — перечислил варианты сибиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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