2019-08-26T11:13:05+03:00
Общество

«Страстные отношения»: ссора между супругами закончилась топором в капоте «Мерседеса»

Из капота дорогостоящей машины теперь устрашающе торчит топор
Надежда ЯРКОВА
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Топор грозно торчит из капота "Мерседеса". Фото и видео: "Инцидент. Новосибирск".Топор грозно торчит из капота "Мерседеса". Фото и видео: "Инцидент. Новосибирск".
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Неожиданный исход семейной ссоры наблюдали в одном из дворов в Октябрьском районе Новосибирска. Ссора между супругами закончилась поврежденной иномаркой.

— Сегодня утром во дворе дома Ленинградская, 101/1 муж и жена что-то не поделили. Результат на фото, — подписал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На фото и видео, которое его сопровождает видно, что из капота дорогостоящей иномарки теперь торчит топор, который туда загнали.

Пользователи соцсетей хоть и сочувствуют владельцу машины, все равно нашли эту ситуацию немного комичной. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Уже поделили — топором.

— Страстные отношения.

— Стильно смотрится! Брутально.

— Хорошо, что не в голову.

— Машина то тут причем? — вопрошают некоторые.

Ссора между супругами закончилась топором в капоте «Мерседеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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