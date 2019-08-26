«Страстные отношения»: ссора между супругами закончилась топором в капоте «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-26T11:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданный исход семейной ссоры наблюдали в одном из дворов в Октябрьском районе Новосибирска. Ссора между супругами закончилась поврежденной иномаркой.

— Сегодня утром во дворе дома Ленинградская, 101/1 муж и жена что-то не поделили. Результат на фото, — подписал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На фото и видео, которое его сопровождает видно, что из капота дорогостоящей иномарки теперь торчит топор, который туда загнали.

Пользователи соцсетей хоть и сочувствуют владельцу машины, все равно нашли эту ситуацию немного комичной. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Уже поделили — топором.

— Страстные отношения.

— Стильно смотрится! Брутально.

— Хорошо, что не в голову.

— Машина то тут причем? — вопрошают некоторые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728051" frameborder="0"></iframe> Ссора между супругами закончилась топором в капоте «Мерседеса».

ИСТОЧНИК KP.RU