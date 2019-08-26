«Страстные отношения»: ссора между супругами закончилась топором в капоте «Мерседеса»
Неожиданный исход семейной ссоры наблюдали в одном из дворов в Октябрьском районе Новосибирска. Ссора между супругами закончилась поврежденной иномаркой.
— Сегодня утром во дворе дома Ленинградская, 101/1 муж и жена что-то не поделили. Результат на фото, — подписал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На фото и видео, которое его сопровождает видно, что из капота дорогостоящей иномарки теперь торчит топор, который туда загнали.
Пользователи соцсетей хоть и сочувствуют владельцу машины, все равно нашли эту ситуацию немного комичной. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Уже поделили — топором.
— Страстные отношения.
— Стильно смотрится! Брутально.
— Хорошо, что не в голову.
— Машина то тут причем? — вопрошают некоторые.
Ссора между супругами закончилась топором в капоте «Мерседеса».
ИСТОЧНИК KP.RU