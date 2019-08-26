Чуть не проглотила: сибирячке попался кусок пластика вместе с пиццей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-26T10:26:24+03:00

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Жительница Бердска решила съесть пиццу и едва не проглотила острый пластиковый элемент, оказавшийся в ней.

— Пицца вкусная, но сегодня мне попался какой-то кусок пластика. Обнаружила его уже во рту, можете представить мое удивление? — поделилась своей малоприятной ситуацией на сервисе «Фламп» сибирячка под ником Ksu.

Пиццу с «сюрпризом» девушка заказала в одной из популярных сетей пиццерий в городе.

— Пишу, чтобы руководство было в курсе. Знаю, что ребята стараются делать сервис крутым, но не уверена, что мне захочется сюда вернуться, не хочу таких сюрпризов, — добавила расстроенная малоприятной находкой сибирячка.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда в пицце сибиряки находят несъедобные ингредиенты. Так жительница Новосибирска с коллегами заказала на работу пиццу, в которой оказался таракан.

Кусок пластика она вытащила изо рта, когда ела пиццу. Фото: novosibirsk.flamp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU