2019-08-26T10:42:15+03:00
Общество

2,6 тысяч человек умерли от рака в Новосибирской области за пять месяцев

Диагностирована онкология у 70 тысяч сибиряков
Анна ПАШАГИНА
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В прошлом году от онкозаболеваний скончался 21 ребенокВ прошлом году от онкозаболеваний скончался 21 ребенокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Министерстве здравоохранения Новосибирской области обнародовали статистику о заболеваемости раком в регионе.

— Чаще всего у сибиряков болезнь поражает трахеи и бронхи. За ним идут рак предстательной железы, рак желудка, рак кишечника и рак матки, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

В настоящее время в Новосибирской области онкологией болеют больше 70 тысяч человек.

— Такие цифры обусловлены тем, что повысилось качество диагностики и увеличилось количество выявления рака на ранней стадии заболевания, — подчеркивают в ведомстве. Однако, не всегда удается спасти онкобольного человека. За 5 месяцев в Новосибирской области от онкологических заболеваний умерло 2601 взрослый человек.

В прошлом году от онкологии умерло 6579 человек, из них 21 ребенок, в 2017 году от онкологических заболеваний скончалось 25 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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