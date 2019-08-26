2019-08-26T10:45:41+03:00
Общество

Повелись на котенка: незнакомец украл из парка 42 ребенка, показывая им фото животного

На то, чтобы уговорить ребенка пойти с незнакомцем уходило меньше минуты
Надежда ЯРКОВА
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На то, чтобы увести ребенка с собой хватало около минуты. Стоп-кадр с видео: lizaalert_novosib.На то, чтобы увести ребенка с собой хватало около минуты. Стоп-кадр с видео: lizaalert_novosib.
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Волонтеры проводят подобный эксперимент в Новосибирске уже четвертый год. Результаты этого года потрясли и напугали: больше 40 детей ушли с незнакомым человеком.

— В этом году он прошел в субботу, 24 августа. Местом проведения выбрали парк «Березовая роща». Участие в нем приняли больше 50 родителей, а также волонтеры. Результаты эксперимента оказались самыми худшими за все время проведения. Как оказалось, из 57 детей в возрасте от 6 до 9 лет с посторонними ушли 42 ребенка. Организаторы и участники признались, что им было страшно смотреть, как легко увести чужого ребенка. На это уходило меньше минуты, — поделились результатами в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

По их словам, большую часть детей легко уболтать и увести, просто показав картинку котенка, рассказав им трогательную историю о том, как он потерялся и ему нужна помощь.

— При этом те, кто не ушел, настойчиво повторяли фразу, что родители им говорили, что с незнакомыми никуда ходить нельзя. Видно, что детям это неоднократно, серьезно повторяли. Несколько детей после предложения сходить за котенком отвечали: «нет, мне сказали с незнакомыми никуда не ходить», на что я говорила, мол, я же девочка, я же не могу тебя украсть. Дети вставали и шли за мной. Дети часто представляют, что украсть их может страшный большой мужик, поэтому мне они легко доверялись. В целом я в ужасе, конечно. Не ожидала, что столько детей уйдут так просто, — рассказала одна из участниц эксперимента по «воровству» детей Анна.

Волонтеры также отметили, что во время эксперимента люди, сидящие на соседних лавочках с детьми, были не случайные, — ради безопасности там сидели волнтеры «Лиза Алерт». Но в нескольких случаях другие взрослые с соседних лавочек видели, как ребенка оставляли, а потом уводили чужие люди, и при этом никто не попытался их остановить.

Из 57 детей 42 ушли за незнакомцем в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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