«Он тут же выпрыгнул в окно»: вор испугался ГБР

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-26T08:53:18+03:00

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24 августа в 0.51 час. группа быстрого реагирования получила сигнал из дежурной части АБ ГВАРДИЯ о срабатывании охранной сигнализации. Сигнал передал на пульт централизованного наблюдения датчик разбития стекла, установленный в окне магазина, расположенного на ул. Немировича-Данченко.

По прибытии ГБР обнаружили, что с тыльной стороны здания вскрыто окно, ведущее в рабочий кабинет. На место происшествия был вызван администратор магазина и следственно-оперативная группа полиции.

При осмотре установили, что из кабинета ничего не пропало, а в замочной скважине сейфа появилась связка ключей. Администратор пояснила, что ключи в сейфе никогда не оставляет.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, гвардейцы выяснили, что в кабинет через окно влез молодой человек. Принесенными с собой ключами попытался открыть сейф, но, не довел преступный умысел до конца, так как услышал звук подъезжающего автомобиля ГБР. Он тут же выпрыгнул в окно. Запись показала, что время нахождения его в помещении составило всего полторы минуты.

Несмотря на то, что похитителя задержать не удалось, положительный результат есть – гвардейцы не позволили краже состояться.

ИСТОЧНИК KP.RU