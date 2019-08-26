«Раскусил ее давно»: новосибирцев возмутила бабушка — одуванчик, выпрашивающая деньги в метро

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-26T08:51:15+03:00

Просящая милостыню в метро бабушка бодро перебегает между вагонами, а после снова входит в «образ»

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Жители Новосибирска не раз встречали в вагонах новосибирской подземки бабушку, которая пользуется добротой горожан, давя на жалость. Однако ее часто видят и в других местах города за покупкой дорогих вещей.

— Предположу, что какая-то часть новосибирцев видела уже эту женщину в метро, когда она, пошатываясь из стороны в сторону, боясь упасть во время движения поезда, идет, прося милостыню, проходя вагон за вагоном. Сердобольные граждане, хоть и понимают, что в наше время полно шарлатанов, желающих поживиться за чужой счет, но все-таки дают ей какую-то копейку. Как- никак человек в почтенном возрасте по вагонам с протянутой рукой не пойдет без особой нужды. На этой неделе я стал свидетелем, как эта женщина, видимо, опаздывая в следующий вагон, чуть ли не добежала от дверей одного вагона к другому. При этом она ловким движением руки отодвинула в сторону здорового мужчину, — поделился своими наблюдениями в посте на своей странице «Фейсбука» журналист Алексей Коваленок.

Он также добавил, что «исцеление» у женщины прошло, как только она ступила в вагон. К ней снова вернулась пошатывающаяся походка и жалостливый взгляд.

Пользователи соцсетей и сами не раз встречали эту бабушку, ставшую уже знаменитой и не попадаются на ее обман. Вот что они пишут в комментариях:

— Известная личность. Давно ее знаю. Раскусил ее давно, я ведь ее не только в метро видел.

— Известная бабуля. На днях видел ее забег между вагонами.

— Когда она начинала, ей подавали в вагоне человек десять. Потом мне рассказывали, как она дочери путевку в Болгарию покупала.

— А еще у нее целый набор отличных кроссовок для «работы». Все эти годы по ее кроссовкам смотрю, какие новые модели появляются.

— Года с 1999 вижу ее в метро. Раньше она ходила с костылем, а домой когда возвращалась бодрым шагом, то несла костыль под мышкой.

ИСТОЧНИК KP.RU