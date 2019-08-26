Прогулки в темноте: новосибирский зоопарк изменил время работы

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-26T06:35:11+03:00

Теперь зоопарк будет закрываться на час раньше — в 9 часов вечера

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Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило снова поменял время работы. Двери местного зверинца теперь будут закрываться не в 22 часа, как это было в течение всего лета, а на час раньше.

— С сегодняшнего дня, 26 августа время работы зоопарка изменяется. Теперь посетителей ждут с 09-00 до 21-00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20-00, — говорится в сообщении ведомства.

В зоопарке уточнили, что после закрытия касс зоопарк продолжит свою работу только на выход.

Билеты в зоопарк для взрослых стоят по 300 рублей, для детей с 7 до 16 лет — по 150 рублей, для студентов очников при предъявлении документов, а также пенсионерам, инвалидам 2-ой группы — тоже по 150 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

Напомним, в начале лета зоопарк изменил время работы, продлив до позднего вечера — двери зоопарка закрывались только в 10 часов вечера. Изменения были связаны с увеличением длины светового дня.

ИСТОЧНИК KP.RU