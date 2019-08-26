«Почти ничего не видит»: пенсионер в берцах ушел с дачи под Новосибирском и пропал

СЕГОДНЯ 05:50 2019-08-26T05:50:40+03:00

Пожилой мужчина ушел в выходные с дачи и пропал. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск".

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Волонтеры просят помощи в поиске 85-летнего Клавдия Григорьевича Мякишева. 25 августа он ушел с дачи, которая находится в СНТ Ключи-4 Западная, Барышевского сельсовета Новосибирской области в неизвестном направлении и пропал.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, волосы седые.

В день пропажи предположительно был одет в светлую рубашку, серые брюки и черные берцы, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры отмечают, что у мужчины почти полная потеря зрения, и он нуждается в медицинской помощи.

Сегодня ночью волонтеры поехали на поиски пропавшего пенсионера.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Клавдий Григорьевич, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

У потерявшегося мужчины почти полная потеря зрения. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU