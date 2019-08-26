«Кидалась на полицейских с малышом на руках»: в драке пьяных родителей пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 03:58 2019-08-26T04:11:04+03:00

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Инцидент произошел в выходные вечером на улице Пешеходной у дома №5А. Там случился конфликт с участием семейной пары: женщины с ребенком и мужчины.

— Закрывали магазин, залетела женщина с разбитыми губами и ребенком примерно двух лет. Она попросила воды и вызвать полицию, сказала, что ее избил муж. После этого в магазин залетел муж, голый по пояс. У них завязалась потасовка, мы пытались разнять их, так как у женщины на руках маленький ребенок, но тут они переключились на нас — начали пинать и угрожать, — описал ситуацию подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, была вызвана полиция.

— После их приезда женщина и мужчина кинулись на сотрудника полиции, все это время ребенок был на руках у матери. Она с ним падала на асфальт, прикрывалась им и кидалась в драку. Ребенок уже просто не мог плакать и хрипел, у него на голове была гематома. Она орала, что одного ребенка у нее ПДН уже забрали, если и этого заберут — она еще родит, это не проблема для нее, — добавил свидетель инцидента.

По итогу, сотрудники полиции задержали мужчину, а женщина уехала на попутной машине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728002" frameborder="0"></iframe> В драке пьяных родителей пострадал ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU