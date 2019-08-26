«Копали яму, нашли деньги»: новосибирцев предупреждают о мошенниках со старинными монетами

СЕГОДНЯ 03:21 2019-08-26T03:21:05+03:00

На самом деле это изделия из Китая и никакой ценности не представляют

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В Новосибирске предупреждают о новом виде мошенничества. Горожанам предлагают на улицах купить с рук ложки из серебра и старинные монеты.

— По району МЖК и Плющихинский жилмассив ходят люди, переодетые в рабочую одежду и предлагают купить якобы старинные монеты и ложки из серебра. Легенда у них такая: копали здесь яму, нашли монеты, в ломбарде без паспорта не берут, купите добрые люди, ибо кушать очень хочется, — сообщает подписчик в группе «инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Очевидец добавляет, что естественно, это все продукция из Китая и никакой ценности они не представляют. Будьте внимательны!

Пользователи соцсетей не остались в стороне, отметив, что также встречались с подобной ситуацией, но и в других районах города. Вот что они пишут в комментариях:

— Попадались зимой. Спешно ретировались, припугнул полицией. Даже сфотографировал их, но потерял.

— Не только на МЖК. Ко мне подходили два раза, один из них — около зоопарка.

— Подходили и ко мне эти чудо кладоискатели, но они не знали что серебро это мой рабочий материал.

— Такие монеты еще реально найти, но серебро реально редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU