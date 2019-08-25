2019-08-25T17:05:45+03:00
Общество

В память об умершей девочке: на остановках появились объявления с приклеенными монетками

Эти листочки - часть флешмоба, придуманного 10-летней Соней Рыбиной
Анна ПАШАГИНА
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Такие объявления начали появляться в Новосибирске. Фото: "Новая Сибирь"Такие объявления начали появляться в Новосибирске. Фото: "Новая Сибирь"
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Новосибирцы заметили на остановках необычные объявления: на небольшом листе бумаге вместо номеров телефонов приклеены на скотч монетки. Это - часть флешмоба, придуманного умершей девочкой из Петербурга - Соней Рыбиной. Девочка боролась с раком, но спасти врачам ее не удалось.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», текст на «объявлениях» звучит так: «Мечта Сони Рыбиной, или Мелочь, которая может спасти». Внизу каждого обязательно стоит подпись: «Соня, 10 лет».

— Осенью прошлого года Людмила Субботина, волонтер фонда «Помощь — детям», рассказала в сети о мечте Сони расклеить такие объявления. «Представляешь, как это было бы здорово, — объясняла Соня волонтеру. — Не хватает денег человеку. Он может подойти, оторвать их и поехать домой».

Однако не все сибиряки оценили такую заботу о нуждающихся:

— Несколько остановок, и на бутылку пива хватит, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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