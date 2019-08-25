«Совсем как домашний»: дальневосточный котенок, полюбивший качели, умилил соцсети
Детеныши диких животных - главные любимцы посетителей новосибирского зоопарка. Совсем недавно там родился дальневосточный котенок, который уже успел стать звездаой соцсетей. Видео с ним сняла новосибирская пенсионерка Анна Новикова. Учитывая, что малыш редко показывается посетителям зверинца, снять ролик с ним - большая удача.
На кадрах видно, как малыш качается на качели: это занятие ему было явно по душе. А потом котенок решил спрятаться в свой домик. Но пользователи соцсетей от него в полном восторге:
— Они хоть и из дикой породы, но смотрятся, как домашние.
— Хочу такого домой себе! Когда вырасту обязательно куплю.
— Вот это котеночек! Наверно, он такой мягкий и пушистый, если его потрогать, - восхищаются комментаторы.
Кстати, КП-Новосибирск уже писала про дальневосточных котят, которые обожают играть друг с другом.
Дальневосточный котёнок качается на качельки.
ИСТОЧНИК KP.RU