2019-08-25T14:57:12+03:00
Общество

«Совсем как домашний»: дальневосточный котенок, полюбивший качели, умилил соцсети

Видео с пушистым малышом набирает популярность в социальных сетях
Анна ПАШАГИНА
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Малыш выглядит, как домашний котик. Фото: Анна НовиковаМалыш выглядит, как домашний котик. Фото: Анна Новикова
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Детеныши диких животных - главные любимцы посетителей новосибирского зоопарка. Совсем недавно там родился дальневосточный котенок, который уже успел стать звездаой соцсетей. Видео с ним сняла новосибирская пенсионерка Анна Новикова. Учитывая, что малыш редко показывается посетителям зверинца, снять ролик с ним - большая удача.

На кадрах видно, как малыш качается на качели: это занятие ему было явно по душе. А потом котенок решил спрятаться в свой домик. Но пользователи соцсетей от него в полном восторге:

— Они хоть и из дикой породы, но смотрятся, как домашние.

— Хочу такого домой себе! Когда вырасту обязательно куплю.

— Вот это котеночек! Наверно, он такой мягкий и пушистый, если его потрогать, - восхищаются комментаторы.

Кстати, КП-Новосибирск уже писала про дальневосточных котят, которые обожают играть друг с другом.

Дальневосточный котёнок качается на качельки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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