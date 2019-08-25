Опасно для жизни: сибиряков возмутила ржавая карусель на детской площадке
Фотографии небезопасной детской площадки появились в социальных сетях. На кадрах видна ржавая карусель, опора которой совсем не держит колесо. Она шатается и, кажется, вот-вот упадет на землю.
— Крик души! Недавно переехали и посетили в соседнем дворе детскую площадку. Она находится в ужасном состоянии. Площадка опасна для жизни деток! Куда смотрит ответственное лицо! — рассказывает подписчица в группе «Ревизорро Ноосибирск».
Сибирячка не знает, куда нужно жаловаться и сообщить о существующей проблеме. В комментариях жители Новосибирска советуют, что нужно делать в подобных ситуациях:
— Жалуйтесь идите. Мы обратили внимание, и дальше предлагаете приехать и за вас жалобу писать?
— Кричать в другом месте нужно, а не тут писать посты.
— Ищите ответственное лицо и разбирайтесь с ним, - пишут комментаторы.
Все основание проржавело.Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU