2019-08-25T11:28:27+03:00
Общество

Сибиряков возмутил забор, перегородивший проход к остановке

Из-за ограды пассажирам приходится проходить еще минимум 200 метров, чтобы попасть в автобус
Анна ПАШАГИНА
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Забор преграждает путь общественного транспорта к остановке. Фото: жительница НовосибирскаЗабор преграждает путь общественного транспорта к остановке. Фото: жительница Новосибирска
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Фотографию с изображением неудобного забора прислал в редакцию КП-Новосибирск один из читателей. На кадре видно, что возле остановки «Жилмассив «Ботанический» забор перегородил проход для пассажиров. Из-за этого общественный транспорт не может остановиться рядом, и приходится проезжать дальше. И людям приходится бежать к своему маршруту, чтобы не опоздать.

— Остановка отдельна от дороги, но чтоб в автобус сесть надо пройти метров 150-200, — жалуется сибиряк.

Людям приходится обходить забор, чтобы сесть на автобус. Фото: жительница Новосибирска.

Людям приходится обходить забор, чтобы сесть на автобус. Фото: жительница Новосибирска.

Новосибирцы говорят, такая ситуация с остановкой длится уже 2 месяца. Молодым еще легко добраться до транспорта, а вот пенсионерам не всегда удается «добежать» до своего автобуса. Куда жаловаться и что делать, сибиряки тоже не знают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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