«Ушел за грибами»: пропавшего новосибирца со шрамом ищут в лесу с квадрокоптерами

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-25T09:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске пропал 40-летний Юрий Васильев. Мужчина ушел из дома в деревне Калугино: именно там находится СНТ «Обь».

— Он уехал с родителями на дачу на все лето. Из дома вышел «на разведку» — искать грибы. С собой взял бутылочку воды, пакет, ножик, а вот телефон оставил. До этого в лес он уже ходил, поэтому родные не волновались, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Важный момент: пропавший Юрий нуждается в медицинской помощи. Приметы у него такие: рост 178 см, серо-зеленые глаза, короткие каштановые волосы. Когда пошел в лес, то был одет в черную куртку, серо-синие камуфляжные брюки, футболку, черные резиновые сапоги, черную бейсболку. Из особых примет — на руке шрам. Еще при ходьбе он сильно машет руками.

Сейчас на месте работают МАСС, АСС: в поисках задействованы квадрокоптеры. СКР собирается поднимать над лесом вертолет. В лесу проводят поиски 30 человек из поискового отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU