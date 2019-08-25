2019-08-25T09:28:14+03:00
Общество

«Ушел за грибами»: пропавшего новосибирца со шрамом ищут в лесу с квадрокоптерами

Потерявшемуся мужчине требуется медицинская помощь
Анна ПАШАГИНА
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Мужчина ушел в лес 24 августа.Мужчина ушел в лес 24 августа.Фото: СОЦСЕТИ
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В Новосибирске пропал 40-летний Юрий Васильев. Мужчина ушел из дома в деревне Калугино: именно там находится СНТ «Обь».

— Он уехал с родителями на дачу на все лето. Из дома вышел «на разведку» — искать грибы. С собой взял бутылочку воды, пакет, ножик, а вот телефон оставил. До этого в лес он уже ходил, поэтому родные не волновались, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Важный момент: пропавший Юрий нуждается в медицинской помощи. Приметы у него такие: рост 178 см, серо-зеленые глаза, короткие каштановые волосы. Когда пошел в лес, то был одет в черную куртку, серо-синие камуфляжные брюки, футболку, черные резиновые сапоги, черную бейсболку. Из особых примет — на руке шрам. Еще при ходьбе он сильно машет руками.

Сейчас на месте работают МАСС, АСС: в поисках задействованы квадрокоптеры. СКР собирается поднимать над лесом вертолет. В лесу проводят поиски 30 человек из поискового отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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