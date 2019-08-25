Под Новосибирском машина улетела с трассы в кювет: водитель погиб

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-25T09:35:19+03:00

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Страшная авария произошла на одной из трасс под Новосибирском: сам момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из подписчикв группы «АСТ-54». На кадрах можно разглядеть, как Mazda 6 несется по трассе на большой скорости и вылетает с дороги.

— Машина двигалась по направлению к поселку Верх-Тула, и на одном из участков дороги, водитель не справился с управлением и улетел с трассы в кювет. За рулем сидел 35-летний мужчина, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

От полученных травм водитель автомобиля умер на месте.

Пользователи соцсетей в комментариях высказали предположения, почему такое страшное ДТП могло произойти:

— Да он, скорее всего, был трезвый, как стеклышко. Просто не справился с управлением, вот и улетел.

— Синька зло, нужно бросать пить.

— Гнал, наверное, на большой скорости, - предполагают комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727917" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария на одной из трасс под Новосибирском.

ИСТОЧНИК KP.RU