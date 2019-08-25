Под Новосибирском машина улетела с трассы в кювет: водитель погиб
Страшная авария произошла на одной из трасс под Новосибирском: сам момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из подписчикв группы «АСТ-54». На кадрах можно разглядеть, как Mazda 6 несется по трассе на большой скорости и вылетает с дороги.
— Машина двигалась по направлению к поселку Верх-Тула, и на одном из участков дороги, водитель не справился с управлением и улетел с трассы в кювет. За рулем сидел 35-летний мужчина, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
От полученных травм водитель автомобиля умер на месте.
Пользователи соцсетей в комментариях высказали предположения, почему такое страшное ДТП могло произойти:
— Да он, скорее всего, был трезвый, как стеклышко. Просто не справился с управлением, вот и улетел.
— Синька зло, нужно бросать пить.
— Гнал, наверное, на большой скорости, - предполагают комментаторы.
Смертельная авария на одной из трасс под Новосибирском.
ИСТОЧНИК KP.RU