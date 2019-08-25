«А что с грудью?»: русскую Барби раскритиковали в соцсетях за неудачную пластику

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-25T07:03:51+03:00

Хейтеры обратили внимание на то, что у девушки грудь разного размера. Фото: СОЦСЕТИ

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Юлия Кригер, которую английские СМИ окрестили русской Барби, решила похвастаться в новом видео своим внушительным декольте. Девушка в коротеньком топе под музыку продемонстрировала свою силиконовую грудь.

— Детка, я думаю, что я люблю тебя, — поет Юлия в кадре.

Подписчики завалили русскую Барби комментариями о том, какая она красивая. Но некоторые из них увидели, что на кадрах заметен небольшой нюанс - одна грудь у Юлии больше, чем другая. И в комментариях они раскритикрвали девушку за пластическую операцию по увеличению груди:

— Искусственность отталкивает настоящих.

— Господи что у тебя с грудью? Это потому что у тебя неудачная пластика груди?

— Одна грудь больше, а другая меньше. Как это объяснить? - обращаются они к Юлии.

Сибирячка молчать не стала и ответила критикам на своей странице:

- Ну, если у вас со зрением проблемы, ничем не могу помочь, - написала девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727911" frameborder="0"></iframe> Русскую барби раскритиковали за неудачную пластику груди.

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ИСТОЧНИК KP.RU