«Ваша беременность — ваша проблема»: парень не уступил будущей маме место в метро

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-25T06:29:14+03:00

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Скандал произошел в новосибирском метро. Видео, где новосибирца пытаются пристыдить за то, что он не уступил место беременной девушке, появилось в группе «Инцидент Новосибирск». Там же сибирячка в красках описала всю историю.

— Сегодня зашла в полный вагон метро. Мне целенаправленно девушка уступила место, но, пока я снимала рюкзак, его занял этот парень. Я изначально попросила его встать, мол это мне, беременной девушке, уступили место, на что он сказал: «Постоишь», — рассказывает свою историю подписчица группы.

После этого молодой человек надел наушники и как и ни в чем не бывало продолжил заниматься своими делами. На просьбы и замечания рядом сидевших людей о не реагировал. В итоге беременной девушке место уступила другая пассажирка.

В комментариях сибиряки разделились на два лагеря: кто-то осуждает парня, а некоторые уверены, что девушка абсолютно не права?

— Ваша-беременность — ваша проблема.

— Ни один мужчина даже не попытался его поднять, забавно.

— Просто истеричная будущая яжемать! - пишут комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727908" frameborder="0"></iframe> Случай в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU