«Ваша беременность — ваша проблема»: парень не уступил будущей маме место в метро
Скандал произошел в новосибирском метро. Видео, где новосибирца пытаются пристыдить за то, что он не уступил место беременной девушке, появилось в группе «Инцидент Новосибирск». Там же сибирячка в красках описала всю историю.
— Сегодня зашла в полный вагон метро. Мне целенаправленно девушка уступила место, но, пока я снимала рюкзак, его занял этот парень. Я изначально попросила его встать, мол это мне, беременной девушке, уступили место, на что он сказал: «Постоишь», — рассказывает свою историю подписчица группы.
После этого молодой человек надел наушники и как и ни в чем не бывало продолжил заниматься своими делами. На просьбы и замечания рядом сидевших людей о не реагировал. В итоге беременной девушке место уступила другая пассажирка.
В комментариях сибиряки разделились на два лагеря: кто-то осуждает парня, а некоторые уверены, что девушка абсолютно не права?
— Ваша-беременность — ваша проблема.
— Ни один мужчина даже не попытался его поднять, забавно.
— Просто истеричная будущая яжемать! - пишут комментаторы.
Случай в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU