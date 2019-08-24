2019-08-24T20:32:12+03:00
Общество

«Выплеснула все, что накопилось в душе»: девочка-инвалид прочтет стихотворение Игорю Крутому

Поучаствовать в конкурсе «Добрая волна» новосибирскую школьницу уговорила ее мама
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Оля передвигается в инвалидной коляске. Фото: издание «Навигатор».Оля передвигается в инвалидной коляске. Фото: издание «Навигатор».
Изменить размер текста:

«Добрая волна» - это всероссийский конкурс, который уже в третий раз проводят Академия Игоря Крутого и мэрия Казани при поддержке Фонда президентских грантов. Отборочные туры проходят в 11 городах, и главная цель проекта – развитие одарённых детей, в том числе ребятишек-инвалидов. В финале конкурса, который пройдет в Казани, выступит и новосибирская школьница – 13-летняя девочка-инвалид Оля Хмельницкая. На отборочном туре она покорила жюри стихотворением Анастасии Загодиной.

- Идея стихотворения для неё оказалась так близка и болезненна, что она не хотела за него браться. Видимо, через эти строки выплеснула всё, что накопилось у неё в душе, - рассказала изданию «Навигатор» Ирина, мама девочки. - Конечно, ей сложно: мы живём на четвертом этаже, и даже спуститься во двор на коляске очень трудно. Зато когда дочка узнала о победе, то закричала «Ура» во весь голос!

Вместе с Олей на конкурсе выступит и еще одна наша землячка – 13-летняя Диана Евстратова. Она попробует покорить жюри своим танцем: девочка занимается хореографией с 4 лет. Удастся ли новосибирским школьницам победить, станет известно на гала-концерте 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как эту рухлядь выпустили на рейс?»: автобус загорелся на трассе Барнаул-Новосибирск
Двое на одну женщину: полицейские ищут грабителей, отобравших у пенсионерки 30 тысяч рублей
А вам слабо? Сибирячка удивила соцсети идеальной растяжкой
В отместку бывшей: парень прыгнул на рельсы метро после ссоры с девушкой
Пламя вырывается из-под капота: на Бердском шоссе задымился, а потом вспыхнул минивэн
Лихорадка и поражение глаз: коровы в Новосибирской области подхватили заразный дерматит
«Зверев, не иначе»: пассажир в джинсах с бантиками рассмешил соцсети
«Они могли взорваться»: пожарные успели вытащить газовые баллоны из полыхающего дома
«Умерла мама»: мошенники выманивают у новосибирцев деньги на похороны
«Тушили несколько часов»: новосибирец заживо сгорел в частном доме
Покажите прописку! Жители дома забаррикадировали проезд для водителей через свой двор
Смотрят в камеру и не боятся людей: соцсети умилили дальневосточные котята из Новосибирского зоопарка
«Без слез не взглянешь»: новосибирцев беспокоит резкое обмеление Оби
Сотрудники ЗАГСА рассказали, сколько лет было самым «старшим» сибирякам, решившим пожениться
Сибирячка продает молитвенник от Святой Матроны за четыре миллиона рублей
На выходных сибиряков ожидает облачная, но сухая погода
Антизебра: жители нарисовали альтернативный пешеходный переход возле лицея
Одна нога короче стала у школьника после драки на перемене
Новосибирская область войдет в ТОП-5 регионов по качеству образования
Сотрудники ЗАГСА рассказали, какие самые необычные имена дают детям новосибирцы
«Пешеходы - по камушкам»: сибиряки жалуются на отсутствие тротуара в поселке
850 грамм на двоих: полицейские изъяли крупную партию марихуаны у новосибирцев
Наука новой эры: 18-20 сентября в Новосибирске пройдет «ТЕХНОПРОМ-2019»
На Бердском пляже пройдет благотворительная фотосессия
47 миллионов на мусоре: новосибирская ФАС нашла нарушения на сайте госзакупок
«Аппетитный» эксперимент: в новосибирской школе обеды заменили шведским столом
Особое внимание: ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в одном районе
Эксперт рассказал о правилах выбора хлеба: «Не стоит покупать нарезной хлеб и с блестящей корочкой»