«Выплеснула все, что накопилось в душе»: девочка-инвалид прочтет стихотворение Игорю Крутому

СЕГОДНЯ 20:32 2019-08-24T20:32:12+03:00

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«Добрая волна» - это всероссийский конкурс, который уже в третий раз проводят Академия Игоря Крутого и мэрия Казани при поддержке Фонда президентских грантов. Отборочные туры проходят в 11 городах, и главная цель проекта – развитие одарённых детей, в том числе ребятишек-инвалидов. В финале конкурса, который пройдет в Казани, выступит и новосибирская школьница – 13-летняя девочка-инвалид Оля Хмельницкая. На отборочном туре она покорила жюри стихотворением Анастасии Загодиной.

- Идея стихотворения для неё оказалась так близка и болезненна, что она не хотела за него браться. Видимо, через эти строки выплеснула всё, что накопилось у неё в душе, - рассказала изданию «Навигатор» Ирина, мама девочки. - Конечно, ей сложно: мы живём на четвертом этаже, и даже спуститься во двор на коляске очень трудно. Зато когда дочка узнала о победе, то закричала «Ура» во весь голос!

Вместе с Олей на конкурсе выступит и еще одна наша землячка – 13-летняя Диана Евстратова. Она попробует покорить жюри своим танцем: девочка занимается хореографией с 4 лет. Удастся ли новосибирским школьницам победить, станет известно на гала-концерте 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU