Двое на одну женщину: полицейские ищут грабителей, отобравших у пенсионерки 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-24T16:53:31+03:00

Неизвестные ограбили пожилую женщину в Первомайском районе. Фото: МВД по Новосибирской области.

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Ограбление произошло 22 августа в 16:40 в квартире одного из домов на улице Марата в Первомайском районе Новосибирска.

— Неизвестные отобрали у женщины 1937 года рождения 30 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж), — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемых.

Всех, кому что-либо известно о личностях и местонахождении мужчин, изображеннных на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-18-05, 232-18-31, 232-18-40.

Конфиденциальность гарантируется.

Всех, кто узнал мужчин на фото, просят обратиться в полицию. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU