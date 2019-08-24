2019-08-24T14:13:12+03:00
Общество

А вам слабо? Сибирячка удивила соцсети идеальной растяжкой

Такой пластичности и гибкости позавидует любая девушка
Надежда ЯРКОВА
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Девушка занимается художественной гимнастикой с детства. Стоп-кадр с видео: instagram.com/coriza_dance_school.Девушка занимается художественной гимнастикой с детства. Стоп-кадр с видео: instagram.com/coriza_dance_school.
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Новосибирская танцовщица показала красивый танец и идеальную растяжку, встав при этом на руки.

— Этот танец исполняет одна из преподавателей нашей школы по художественной гимнастике, ей 18 лет. Аэробикой и гимнастикой художественной она занимается с детства, также долгое время занималась современными танцами: тверк, современная хореография. Все эти гимнастические элементы: на руках стоять, свечкой, поперечный шпагат, она может благодаря долгим занятиям и упорной работе, — рассказали КПНовосибирск в танцевальной школе Coriza Dance School одна из преподавателей Кристина Корецкая.

На видео девушка- танцовщица демонстрирует чудеса растяжки. Она встает на поперечный, вертикальный шпагат, и даже на шпагат на руках.

Кстати, в школе пообещали, что такому красивому шпагату могут научить любого.

Сибирячка удивила соцсети идеальной растяжкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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