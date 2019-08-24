А вам слабо? Сибирячка удивила соцсети идеальной растяжкой
Новосибирская танцовщица показала красивый танец и идеальную растяжку, встав при этом на руки.
— Этот танец исполняет одна из преподавателей нашей школы по художественной гимнастике, ей 18 лет. Аэробикой и гимнастикой художественной она занимается с детства, также долгое время занималась современными танцами: тверк, современная хореография. Все эти гимнастические элементы: на руках стоять, свечкой, поперечный шпагат, она может благодаря долгим занятиям и упорной работе, — рассказали КП — Новосибирск в танцевальной школе Coriza Dance School одна из преподавателей Кристина Корецкая.
На видео девушка- танцовщица демонстрирует чудеса растяжки. Она встает на поперечный, вертикальный шпагат, и даже на шпагат на руках.
Кстати, в школе пообещали, что такому красивому шпагату могут научить любого.
Сибирячка удивила соцсети идеальной растяжкой.
ИСТОЧНИК KP.RU