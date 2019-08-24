Лихорадка и поражение глаз: коровы в Новосибирской области подхватили заразный дерматит

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-24T11:43:24+03:00

К счастью, для человека это заболевание не опасно

Изменить размер текста: A A

В новосибирских хозяйствах коровы подхватили опасный для животных вирус. Объявлен карантин.

— Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория провела исследование проб биологического материала. Он был отобран с личных подсобных хозяйств на территории деревни Зубовка Татарского района, а также в хозяйстве на территории поселка Юрки Чановского района. Согласно исследованиям, в пробах был выявлен возбудитель заразного узелкового дерматита КРС у коров, — сообщают в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту находится 12 очагов в разных областях России, в том числе в четырех в Новосибирской области.

Справка: Заразный узелковый дерматит (нодулярный дерматит, кожная бугорчатка, лампи) — это вирусная болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кожных узлов (бугров), поражением глаз и слизистых оболочек. Возбудитель заболевания также может распространяться механическими переносчиками, в том числе кровососущими насекомыми. Для человека это заболевание не опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU