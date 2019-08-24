2019-08-24T09:12:29+03:00
Общество

«Они могли взорваться»: пожарные успели вытащить газовые баллоны из полыхающего дома

В Ленинском районе дознаватели устанавливают причину крупного пожара, в котором погиб мужчина
Надежда ЯРКОВА
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Во время разбора сгоревшего дома нашли тело погибшего мужчины. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Во время разбора сгоревшего дома нашли тело погибшего мужчины. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Новосибирские огнеборцы предотвратили распространение огня на жилой сектор от двух загоревшихся частных домов. Тушение пожара осложнялось угрозой возгорания газовых баллонов, которые сотрудники МЧС успели вовремя эвакуировать.

— Пожар случился сегодня в 5 часов утра в Ленинском районе. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем уже горел частный дом и надворные постройки. Огонь очень быстро распространился по деревянным конструкциям и перешел на рядом стоящий соседний дом. Во время тушения пожара и разбора завалов был обнаружен мужчина 1969 года рождения без признаков жизни. Также огнеборцы вынесли в безопасное место два газовых баллона, которые в любой момент могли взорваться от высокой температуры, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС добавили, что пожар тушили по повышенному номеру, были запрошены дополнительные силы. Ликвидировать открытое горение удалось лишь через полутора часа после прибытия на место.

— От пожара пострадали два жилых дома и надворные постройки. Что стало причиной пожара предстоит установить дознавателям МЧС, — добавили в ведомстве.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь и полиция.

Из горящего дома успели вытащить два газовых баллона. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из горящего дома успели вытащить два газовых баллона. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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