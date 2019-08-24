«Они могли взорваться»: пожарные успели вытащить газовые баллоны из полыхающего дома
Новосибирские огнеборцы предотвратили распространение огня на жилой сектор от двух загоревшихся частных домов. Тушение пожара осложнялось угрозой возгорания газовых баллонов, которые сотрудники МЧС успели вовремя эвакуировать.
— Пожар случился сегодня в 5 часов утра в Ленинском районе. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем уже горел частный дом и надворные постройки. Огонь очень быстро распространился по деревянным конструкциям и перешел на рядом стоящий соседний дом. Во время тушения пожара и разбора завалов был обнаружен мужчина 1969 года рождения без признаков жизни. Также огнеборцы вынесли в безопасное место два газовых баллона, которые в любой момент могли взорваться от высокой температуры, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В МЧС добавили, что пожар тушили по повышенному номеру, были запрошены дополнительные силы. Ликвидировать открытое горение удалось лишь через полутора часа после прибытия на место.
— От пожара пострадали два жилых дома и надворные постройки. Что стало причиной пожара предстоит установить дознавателям МЧС, — добавили в ведомстве.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь и полиция.
Из горящего дома успели вытащить два газовых баллона. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU