«Умерла мама»: мошенники выманивают у новосибирцев деньги на похороны
У мошенников нет ничего святого. Теперь они давят на жалость новосибирцев, выманивая деньги на похороны. Они взламывают страницы в «ВКонтакте» и рассылают знакомым человека сообщения о якобы умершем родственнике. И, конечно, просят материальной помощи в организации похорон.
— Утром ушла из жизни моя любимая мама. Тромбоэмболия легочной артерии. Похороны пройдут в эту субботу. Есть возможность занять денег на похороны до субботы? — говорится в сообщении мошенников.
Позже оказывается, что страница была взломана, но возможно, кто-то сердобольный уже успел перевести денег, не убедившись в правдивости сообщения.
Такая ситуация происходит и в соседних с Новосибирском городах, например, в Красноярске. Об этом сообщает один из подписчиков в группе Ревизорро Новосибирск.
Будьте внимательны! Прежде чем кому-то, что-то отсылать, убедитесь действительно ли вам пишет ваш знакомый.
ИСТОЧНИК KP.RU