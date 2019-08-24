«Умерла мама»: мошенники выманивают у новосибирцев деньги на похороны

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-24T08:39:02+03:00

Если вам пришло такое сообщение, убедитесь, что это не мошенники. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Они взламывают страницы в соцсетях и просят помочь с похоронами

Изменить размер текста: A A

У мошенников нет ничего святого. Теперь они давят на жалость новосибирцев, выманивая деньги на похороны. Они взламывают страницы в «ВКонтакте» и рассылают знакомым человека сообщения о якобы умершем родственнике. И, конечно, просят материальной помощи в организации похорон.

— Утром ушла из жизни моя любимая мама. Тромбоэмболия легочной артерии. Похороны пройдут в эту субботу. Есть возможность занять денег на похороны до субботы? — говорится в сообщении мошенников.

Позже оказывается, что страница была взломана, но возможно, кто-то сердобольный уже успел перевести денег, не убедившись в правдивости сообщения.

Такая ситуация происходит и в соседних с Новосибирском городах, например, в Красноярске. Об этом сообщает один из подписчиков в группе Ревизорро Новосибирск.

Будьте внимательны! Прежде чем кому-то, что-то отсылать, убедитесь действительно ли вам пишет ваш знакомый.

ИСТОЧНИК KP.RU