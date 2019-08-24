2019-08-24T08:39:02+03:00
Общество

«Умерла мама»: мошенники выманивают у новосибирцев деньги на похороны

Они взламывают страницы в соцсетях и просят помочь с похоронами
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Если вам пришло такое сообщение, убедитесь, что это не мошенники. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Если вам пришло такое сообщение, убедитесь, что это не мошенники. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
Изменить размер текста:

У мошенников нет ничего святого. Теперь они давят на жалость новосибирцев, выманивая деньги на похороны. Они взламывают страницы в «ВКонтакте» и рассылают знакомым человека сообщения о якобы умершем родственнике. И, конечно, просят материальной помощи в организации похорон.

— Утром ушла из жизни моя любимая мама. Тромбоэмболия легочной артерии. Похороны пройдут в эту субботу. Есть возможность занять денег на похороны до субботы? — говорится в сообщении мошенников.

Позже оказывается, что страница была взломана, но возможно, кто-то сердобольный уже успел перевести денег, не убедившись в правдивости сообщения.

Такая ситуация происходит и в соседних с Новосибирском городах, например, в Красноярске. Об этом сообщает один из подписчиков в группе Ревизорро Новосибирск.

Будьте внимательны! Прежде чем кому-то, что-то отсылать, убедитесь действительно ли вам пишет ваш знакомый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Они могли взорваться»: пожарные успели вытащить газовые баллоны из полыхающего дома
«Тушили несколько часов»: новосибирец заживо сгорел в частном доме
Покажите прописку! Жители дома забаррикадировали проезд для водителей через свой двор
Смотрят в камеру и не боятся людей: соцсети умилили дальневосточные котята из Новосибирского зоопарка
«Без слез не взглянешь»: новосибирцев беспокоит резкое обмеление Оби
Сотрудники ЗАГСА рассказали, сколько лет было самым «старшим» сибирякам, решившим пожениться
Сибирячка продает молитвенник от Святой Матроны за четыре миллиона рублей
На выходных сибиряков ожидает облачная, но сухая погода
Антизебра: жители нарисовали альтернативный пешеходный переход возле лицея
Одна нога короче стала у школьника после драки на перемене
Новосибирская область войдет в ТОП-5 регионов по качеству образования
Сотрудники ЗАГСА рассказали, какие самые необычные имена дают детям новосибирцы
«Пешеходы - по камушкам»: сибиряки жалуются на отсутствие тротуара в поселке
850 грамм на двоих: полицейские изъяли крупную партию марихуаны у новосибирцев
Наука новой эры: 18-20 сентября в Новосибирске пройдет «ТЕХНОПРОМ-2019»
На Бердском пляже пройдет благотворительная фотосессия
47 миллионов на мусоре: новосибирская ФАС нашла нарушения на сайте госзакупок
«Аппетитный» эксперимент: в новосибирской школе обеды заменили шведским столом
Особое внимание: ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в одном районе
Эксперт рассказал о правилах выбора хлеба: «Не стоит покупать нарезной хлеб и с блестящей корочкой»