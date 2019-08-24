Покажите прописку! Жители дома забаррикадировали проезд для водителей через свой двор
В Ленинском районе местные жители закрыли дорогу на железнодорожный переезд через их двор. В этом им помогла полиция.
— В пятницу вечером, 23 августа жители в Ленинском районе перекрыли дорогу на ЖД переезде вместе с правоохранителями и пропускали в частный сектор только тех водителей, у кого была прописка в этом секторе, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По его словам, причиной перекрытия стало негодование местных жителей, поскольку водители объезжали пробки через их дома.
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: тех, кто понимает уставших от машин новосибирцев, и тех, кто считает, что закрывать проезд они не имели право. Вот что пишут комментаторы:
— Я в шоке люди. Из-за дороги такое собрать.
— Народ борется как может. Потому что многие гоняют. Вы едите по частному сектору, а не по трассе.
— Как они прописку проверяли? Все с паспортами бегают что ли? А если едешь в гости или снимаешь жилье?
Жители дома забаррикадировали проезд для водителей через свой двор.
ИСТОЧНИК KP.RU