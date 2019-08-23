2019-08-23T22:04:02+03:00
Дом. Семья

Смотрят в камеру и не боятся людей: соцсети умилили дальневосточные котята из Новосибирского зоопарка

Маленькие зверьки играют друг с другом и бегают по вольеру
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирском зоопарке снова родились дальневосточные котята.В Новосибирском зоопарке снова родились дальневосточные котята.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова снова радует своих подписчиков забавными видео с животными. На этот раз сибирячке удалось заснять, как проводят время дальневосточные котята вместе со своей мамой. Малыши играют, бегают по вольеру и совсем не боятся подходить к людям.

— Чтобы заснять этих котят пришлось долгое время поджидать, когда они выйдут из своих домиков, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анна Новикова. — Раньше показывалась только мама-кошка с тремя малышами, а в этот раз удалось увидеть всех троих! Котята смотрели на меня внимательно, когда я подошла, совсем не боялись. А их мама как-то ворчала на них, ругала, наверное, чтобы не подходили близко к решетке.

Эти малыши уже вторые родившиеся этим летом в Новосибирском зоопарке дальневосточные котята.

— Эти котята только на прошлой неделе начали показываться посетителям, — говорит Анна. — А четверо уже подросших котят спали рядом в вольере.

Видео с резвящимися пушистыми малышами Анна Новикова выложила в сеть. И игривые котята сразу же полюбились пользователям интернета, о чем они написали в комментариях под роликом:

— Мама-кошка какая заботливая, переживает за своих малышей.

— Симпатичные какие! И мурчат так мило.

— Котики как будто бы воркуют, а не мурчат!

Дальневосточные котята играют и бегают по вольеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Без слез не взглянешь»: новосибирцев беспокоит резкое обмеление Оби
Сотрудники ЗАГСА рассказали, сколько лет было самым «старшим» сибирякам, решившим пожениться
Сибирячка продает молитвенник от Святой Матроны за четыре миллиона рублей
На выходных сибиряков ожидает облачная, но сухая погода
Антизебра: жители нарисовали альтернативный пешеходный переход возле лицея
Одна нога короче стала у школьника после драки на перемене
Новосибирская область войдет в ТОП-5 регионов по качеству образования
Сотрудники ЗАГСА рассказали, какие самые необычные имена дают детям новосибирцы
«Пешеходы - по камушкам»: сибиряки жалуются на отсутствие тротуара в поселке
850 грамм на двоих: полицейские изъяли крупную партию марихуаны у новосибирцев
Наука новой эры: 18-20 сентября в Новосибирске пройдет «ТЕХНОПРОМ-2019»
На Бердском пляже пройдет благотворительная фотосессия
47 миллионов на мусоре: новосибирская ФАС нашла нарушения на сайте госзакупок
«Аппетитный» эксперимент: в новосибирской школе обеды заменили шведским столом
Особое внимание: ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в одном районе
Эксперт рассказал о правилах выбора хлеба: «Не стоит покупать нарезной хлеб и с блестящей корочкой»