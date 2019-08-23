Смотрят в камеру и не боятся людей: соцсети умилили дальневосточные котята из Новосибирского зоопарка
Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова снова радует своих подписчиков забавными видео с животными. На этот раз сибирячке удалось заснять, как проводят время дальневосточные котята вместе со своей мамой. Малыши играют, бегают по вольеру и совсем не боятся подходить к людям.
— Чтобы заснять этих котят пришлось долгое время поджидать, когда они выйдут из своих домиков, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анна Новикова. — Раньше показывалась только мама-кошка с тремя малышами, а в этот раз удалось увидеть всех троих! Котята смотрели на меня внимательно, когда я подошла, совсем не боялись. А их мама как-то ворчала на них, ругала, наверное, чтобы не подходили близко к решетке.
Эти малыши уже вторые родившиеся этим летом в Новосибирском зоопарке дальневосточные котята.
— Эти котята только на прошлой неделе начали показываться посетителям, — говорит Анна. — А четверо уже подросших котят спали рядом в вольере.
Видео с резвящимися пушистыми малышами Анна Новикова выложила в сеть. И игривые котята сразу же полюбились пользователям интернета, о чем они написали в комментариях под роликом:
— Мама-кошка какая заботливая, переживает за своих малышей.
— Симпатичные какие! И мурчат так мило.
— Котики как будто бы воркуют, а не мурчат!
Дальневосточные котята играют и бегают по вольеру.
ИСТОЧНИК KP.RU