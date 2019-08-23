2019-08-23T21:06:07+03:00
Общество

«Без слез не взглянешь»: новосибирцев беспокоит резкое обмеление Оби

Жители города утверждают, что вместо привычного всплеска волн, во время прогулок у реки теперь можно увидеть только высохшие берега
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы беспокоятся о том, почему обмелела Обь. Фото: читатели КП-НовосибирскНовосибирцы беспокоятся о том, почему обмелела Обь. Фото: читатели КП-Новосибирск
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Новосибирцы отмечают, что в последнее время река Обь сильно обмелела. Жители города утверждают, что от Михайловской набережной вода высохла прямо до начальных опор Коммунального моста. Люди беспокоятся за экологическое состояние реки, а также сожалеют, что теперь прогулки возле Оби потеряли свое очарование.

— Еще где-то в конце июля я уже начала замечать, что река потихоньку становиться мельче, а сейчас это заметно абсолютно всем, — рассказала читательница КП-Новосибирск. — Открылись берега, покрытые мусором. Без слез и не взглянешь! А ведь я раньше так любила стоять на набережной и слушать плеск волн. А теперь только этим нелицеприятным видом можно «любоваться».

Из-за низкого уровня воды с набережной люди могут любоваться только высохшими берегами. фото: читатели КП-Новосибирск

Из-за низкого уровня воды с набережной люди могут любоваться только высохшими берегами. фото: читатели КП-Новосибирск

Однако некоторые люди считают, что экологии на данный момент ничего не угрожает, а такое резкое снижение уровня воды в Оби обусловлено обыкновенными сезонными изменениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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