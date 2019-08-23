«Без слез не взглянешь»: новосибирцев беспокоит резкое обмеление Оби
Новосибирцы отмечают, что в последнее время река Обь сильно обмелела. Жители города утверждают, что от Михайловской набережной вода высохла прямо до начальных опор Коммунального моста. Люди беспокоятся за экологическое состояние реки, а также сожалеют, что теперь прогулки возле Оби потеряли свое очарование.
— Еще где-то в конце июля я уже начала замечать, что река потихоньку становиться мельче, а сейчас это заметно абсолютно всем, — рассказала читательница КП-Новосибирск. — Открылись берега, покрытые мусором. Без слез и не взглянешь! А ведь я раньше так любила стоять на набережной и слушать плеск волн. А теперь только этим нелицеприятным видом можно «любоваться».
Из-за низкого уровня воды с набережной люди могут любоваться только высохшими берегами. фото: читатели КП-Новосибирск
Однако некоторые люди считают, что экологии на данный момент ничего не угрожает, а такое резкое снижение уровня воды в Оби обусловлено обыкновенными сезонными изменениями.
ИСТОЧНИК KP.RU