На выходных сибиряков ожидает облачная, но сухая погода

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-23T17:02:08+03:00

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Приближаются последние дни и лета, и погода в Новосибирске становится все более осенней. Все чаще жители города могут наблюдать за окном небо, затянутое серыми тучами и дожди. Однако, как сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск» со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр, сибирякам на этих выходных еще удастся насладиться хоть и облачной, но сухой погодой.

— В субботу 24 августа будет относительно тепло, но пасмурно, — сообщают синоптики. — С утра температура воздуха будет достигать 11-19 градусов тепла, днем до 20-23 градусов тепла, а вечером опуститься до 16-17 градусов. Весь день будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду. В течении дня будет облачно, но с прояснениями.

В воскресенье, 25 августа, осадков не ожидается, в течение дня будет небольшая облачность. Воздух днем прогреется до 21-22 градусов тепла, однако к вечеру температура опуститься до 15-21 градуса тепла. Ожидаются юго-западный, западный и северо-западный ветер с порывами до 2 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU