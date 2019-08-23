2019-08-23T15:54:26+03:00
Общество

Антизебра: жители нарисовали альтернативный пешеходный переход возле лицея

Руководство учебного учреждения и сотрудники центра организации дорожного движения не знают, кто и зачем это сделал
Анастасия САМАРЦЕВА
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Эта разметка появилась на углу лицея в Советском районе.Эта разметка появилась на углу лицея в Советском районе.Фото: Анастасия САМАРЦЕВА
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В Академгордке возле лицея №130 появился необычный пешеход, его разметка сделана не стандартным белым цветом, а черным, еще и кривыми линиями. Без каких-либо опознавательных знаков. При том, что буквально в пяти шагах стоит «нормальный» пешеход.

Рядом есть "нормальный" пешеход. Фото: Анастасия САМАРЦЕВА

Рядом есть "нормальный" пешеход.Фото: Анастасия САМАРЦЕВА

В лицее № 130 тоже видели опасное асфальтное художество, но точно не сказали, запланированное оно или нет:

— Если честно, не очень в курсе, что это такое: то ли убрали пешеход, и нарисовали новый, почему-то черным, то ли хулиганы балуются, — прокомментировали в образовательном учреждении.

В городском центре организации дорожного движения также не были осведомлены об этом:

— У нас черным полосы не рисуют, даже такой краски нет. По госту краска должна быть белая или желтая. Видимо, кто-то балуется, а это уже к полиции, — рассказал корреспонденту «КП-Новосибирск» сотрудник центра.

Теперь остается дождаться, когда правоохранительные органы найдут дорожного «Малевича», который своим искусством только навредил. Ведь впереди начало учебного года, и наверняка, по этому псевдо-пешеходу будут ходить дети, что может привести к аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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