2019-08-23T13:17:24+03:00
Общество

«Пешеходы - по камушкам»: сибиряки жалуются на отсутствие тротуара в поселке

По словам местных жителей, между проезжей частью и велосипедной дорожкой нельзя пройти
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки жалуются на отсутствие тротуара в поселке Кольцово.Сибиряки жалуются на отсутствие тротуара в поселке Кольцово.
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Люди жалуются на отсутствие пешеходного перехода в поселке Кольцово в Новосибирской области. По словам местных жителей, на дороге предусмотрена секция для автомобилей и для велосипедистов, но при этом отсутствует тротуар, по которому смогут ходить пешеходы.

— Вот так у нас выглядит дорога около поликлиники, — пишет в паблике «Подслушано Кольцово» возмущенная местная жительница. — Справа — для велосипедистов. Слева — для машин. А пешеходы, видимо, должны перемещаться по «камушкам».

Подписчики группы согласились с возмущенной сибирячкой. В комментариях под постом многие поддержали женщину, написав о том, что дорога, действительно, сделана не очень хорошо.

— Ну, объективно говоря, плохо сделано. Узкая дорожка получилась.

— Когда проект рисовали, похоже, не задумывались об этом.

— Можно сфотографировать и отправить в ГБДД жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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