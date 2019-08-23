«Пешеходы - по камушкам»: сибиряки жалуются на отсутствие тротуара в поселке
Люди жалуются на отсутствие пешеходного перехода в поселке Кольцово в Новосибирской области. По словам местных жителей, на дороге предусмотрена секция для автомобилей и для велосипедистов, но при этом отсутствует тротуар, по которому смогут ходить пешеходы.
— Вот так у нас выглядит дорога около поликлиники, — пишет в паблике «Подслушано Кольцово» возмущенная местная жительница. — Справа — для велосипедистов. Слева — для машин. А пешеходы, видимо, должны перемещаться по «камушкам».
Подписчики группы согласились с возмущенной сибирячкой. В комментариях под постом многие поддержали женщину, написав о том, что дорога, действительно, сделана не очень хорошо.
— Ну, объективно говоря, плохо сделано. Узкая дорожка получилась.
— Когда проект рисовали, похоже, не задумывались об этом.
— Можно сфотографировать и отправить в ГБДД жалобу.
ИСТОЧНИК KP.RU