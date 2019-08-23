850 грамм на двоих: полицейские изъяли крупную партию марихуаны у новосибирцев

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-23T13:06:25+03:00

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Одному из задержанных не впервой придется оказаться за решеткой- 26-летний новосибирец только весной вышел после 4-х годичного заключения, а всего он имеет 6 судимостей. Полицейские задержали его в электричке «Ояш-Новосибирск-Главный» с 350 граммами марихуаны.

В другой электричке, едущей из Коченево в Новосибирск, был задержан 34-летний житель Кемерово. У него нашли 500 грамм того же запрещенного вещества. По признанию задержанного, в Новосибирске он был лишь на заработках, а марихуану планировал употребить дома.

— В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства), — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области. Согласно этой статье им может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

На данный момент полицейские выясняют детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU