2019-08-23T12:34:12+03:00
Общество

На Бердском пляже пройдет благотворительная фотосессия

Все вырученные средства пойдут на лечение трехлетней девочки
Владимир ПТАШНИК
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Все деньги, полученные благодаря фотосессии, пойдут на лечение маленькой Ани. Фото: Валентина ИгнатоваВсе деньги, полученные благодаря фотосессии, пойдут на лечение маленькой Ани. Фото: Валентина Игнатова
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В городском парке Бердска 25 августа пройдет благотворительная фотосессия. Ее цель — собрать деньги на лечение трехлетней Ани Коноваловой. У маленькой девочки обнаружили опухоль головного мозга, поэтому друзья ее семьи решили собрать средства на лечение при помощи такого мероприятия.

— Буквально вчера, узнав о том, что у совсем не чужого для нас человека серьезно больна дочка, мы решили помочь, чем можем, написала на своей странице Валентина Игнатова, подруга Инны Коноваловой. — Инну Коновалову, маму Анечки, мы знаем уже 15 лет, знаем ее судьбу, учились вместе на психологическом факультете НГИ. Мы радуемся друг за друга, когда все хорошо. Но, когда мы узнали о том, что у Ани нашли такую страшную болезнь, то были потрясены до глубины души. Материальная помощь ребенку нужна срочно, нельзя терять ни минуты, ведь чужих детей не бывает!

Фотосессия в морской стилистике продлится четыре часа: с 12:00 по 16:00. Цена участия в съемках — 200 рублей. Все участники благотворительной акции потом смогут найти свои фотографии в специальном фотоальбоме, который опубликуют в группе «Благотворительный фотосет для Ани Коноваловой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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