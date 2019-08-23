47 миллионов на мусоре: новосибирская ФАС нашла нарушения на сайте госзакупок

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-23T11:46:54+03:00

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Региональный «мусорный» оператор «Экология-Новосибирск» провел конкурс на транспортировку твердых коммунальных отходов по Новосибирской области. В этом конкурсе был всего участник. Но не это привлекло внимание ФАС, а заинтересовали условия контракта. По ним, подрядчик «Экологии-Новосибирск», получал почти на 47 миллионов больше, чем предполагала начальная сумма торгов.

Кроме того, он должен был обеспечить выполнение контракта, оставив под залог 20% от его суммы. Вместо этого, они оставили всего 10%. Все вышеперечисленное является нарушением антимонопольного законодательства — компания понесет административную ответственность и заплатит штраф, сумма которого пока не сообщается.

— Решение ФАС России будет способствовать правильному поведению ООО «Экология-Новосибирск» при отборе подрядчиков, а для других региональных операторов — послужит превентивной мерой по соблюдению законодательства, — прокомментировал ситуацию начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.

Отметим, что «Экология-Новосибирск» является единственной компанией, которая занимается обработкой твердых коммунальных отходов в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU