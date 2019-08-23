Эксперт рассказал о правилах выбора хлеба: «Не стоит покупать нарезной хлеб и с блестящей корочкой»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-23T11:43:31+03:00

На Радио «Комсомольская правда» Яков Новосёлов объяснил, почему такие печальные результаты выявила проверка хлеба в Новосибирске, и дал полезные советы при покупке хлебобулочной продукции

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В Новосибирске при проверке хлеба выявили неутешительные результаты. Роспотребнадзор за первое полугодие у 6 производителей в продукции нашёл посторонние предметы. С производства сняли 39 килограмм некачественной хлебобулочной продукции. На производителей наложен штраф на сумму более 750 тысяч рублей.

Яков Новосёлов, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ, объяснил, почему такие печальные результаты и дал советы по покупке качественного хлеба.

- Нарушения, когда упал посторонний предмет в тесто или нашли болезнь, это бывает не часто. Но есть другие распространённые проблемы. Они встречаются повсеместно, почти в любом хлебе. Это и некачественная мука, которая сейчас содержит антибиотики, консерванты и разрыхлители - это никто не проверяет. И это в Новосибирске повсеместно. Даже ведутся разговоры, чтобы разрешить официально для производства муку пятого сорта, - поделился причинами некачественного хлеба Яков Новосёлов.

По мнению Якова Борисовича причиной злоупотребления доверием покупателя является ситуация, когда проверяющие органы по сути не имеют права проверить производителя хлебобулочной продукции.

Как же в такой ситуации покупателю понять, качественный ли он продукт покупает:

- Помните, что на вкус и цвет отличить качество хлеба сложно. В нём содержатся улучшители. Не стоит покупать нарезной хлеб, в нём больше консервантов. Срок хранения хлеба 48 часов. У белого хлеба — корочка должна быть золотистой, а у ржаного — коричневого. Если у хлеба, не важно какого, корочка блестящая — значит добавлены улучшители, химия. При надавливании на мякиш — вмятина должна быстро разгладиться. При нарезке хлеба — поры должны быть, как у сыра, - рассказал Яков Новосёлов.

«Не стоит покупать нарезной хлеб и с блестящей корочкой» 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU