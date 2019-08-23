2019-08-23T10:12:39+03:00
Общество

Это кто там шевелится? Новосибирец нашел в упаковке с булкой живых насекомых

Мужчина решил перекусить, но увидев содержимое упаковки, аппетит у него пропал
Надежда ЯРКОВА
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В упаковке с булочкой оказались неджанные соседи. Фото: instagram.com/revizor.nsk.В упаковке с булочкой оказались неджанные соседи. Фото: instagram.com/revizor.nsk.
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Житель Новосибирска, решив купить в одном из магазинов булочку к чаю, наткнулся на малоприятную неожиданность.

— Вчера вечером заезжал в магазин, чтобы купить продуктов, и какую-нибудь булочку на завтрак к чаю. Иду завтракать и вижу такую картину, думаю слов больше не надо, — поделился своим возмущением местный житель в группе «Ревизор Новосибирск» в «Инстаграме».

На фото видно, что в закрытой упаковке по булочке ползают живые насекомые. Да еще и в неединичном количестве. Как они попали в вакуумную упаковку, остается только гадать.

Пользователи соцсетей не обошли тему обитателей хлебобулочного изделия стороной. Вот что они пишут в комментариях:

— Какие милахи, ути- пути просто.

— А когда брали булочку, не видели что там «приправа»? В наше время нельзя бездумно кидать продукты в корзинку, обязательно надо смотреть, мало ли плесень там или мухи.

— О, белок же дополнительный.

Новосибирец заметил в упаковке обитателей уже дома. Фото: instagram.com/revizor.nsk.

Новосибирец заметил в упаковке обитателей уже дома. Фото: instagram.com/revizor.nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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