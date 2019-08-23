2019-08-23T08:06:20+03:00
Общество

Новосибирец нашел труп в кустах, когда справлял нужду

Найденный погибший оказался новосибирцем, который пропал чуть больше недели назад
Надежда ЯРКОВАЕва Лютова
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Мужчина пропал 14 августа, а 20 августа его нашли погибшим. Фото: vk.com/dpso_mayak.Мужчина пропал 14 августа, а 20 августа его нашли погибшим. Фото: vk.com/dpso_mayak.
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Страшную находку обнаружили в Октябрьском районе Новосибирска. Там нашли труп мужчины.

— Погибшим оказался пропавший 14 августа 39-летний Игорь Гнездилов. Он ушел из дома в военном городке и больше домой не вернулся. Нашли его в том же районе, но в кустах возле дома № 8 на улице 1-й Инюшенский переулок, — рассказал КП — Новосибирск источник, знакомый с ходом поиска, отметив, что криминала или насильственной смерти и нет.

Его тело нашли в кустах. Мужик какой-то собрался нужду справить в кустах, зашел, а там труп. Точная причина смерти временно не установлена. Может сердце прихватило. Проводится экспертиза, — добавил источник.

Напомним, что 39-летний мужчина ушел из дома с территории военного городка в Октябрьском районе утром 14 августа. Ушел не один — в компании с неизвестным спутником и домой больше не вернулся. Его начала искать жена. Она подала заявление в полицию, также его поисками занимались новосибирские волонтеры. Ранее мужчина из дома не пропадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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