2019-08-23T06:40:45+03:00
Общество

«Грохот стоит в квартире»: новосибирцы жалуются на шум от военных самолетов

А многие считают, что полеты над жилыми домами еще и не безопасны
Владимир ПТАШНИК
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Жители Калининского района уже устали от шума истребителей.Жители Калининского района уже устали от шума истребителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Калининского района стали все чаще жаловаться на шум от пролетающих истребителей. Главным виновником считают авиастроительный завод им. В.П.Чкалова — прежде, чем отправить новые машины в войска или на экспорт, он их тестирует на ближайшем аэродроме.

— Над нами через день летают, чуть ли не под окнами, такой грохот стоит. От этого срабатывает сигнализация на машинах во дворе, трясутся стены, представляю тех, у кого маленькие дети или кто работает в ночную смену. Интересно, это вообще законно — испытывать новые истребители над жилым сектором? В чем проблема летать над лесом и не беспокоить людей? Мне лично это авиашоу совершенно не нужно, не говоря уже о том, что это и не безопасно, — поделилась возмущением местная жительница на портале «Яндекс Район».

Но не все согласны с этим мнением. Многие считают, что виноват не завод, а нерадивые застройщики, которые окружили завод и близлежащий аэродром многоквартирными жилыми домами. Другие жители Калининского района уверяют, что все дело в привычке.

— Больше полугода живу на даче чуть левее глиссады Чкалова — постоянно летают. Я уже привык если честно. Как и к шуму вертолета центра антитеррора, как и стрельбищу неподалеку, а вот, например, мимо едущая скорая или пожарная машина с сигналами раздражает, — комментирует местный житель.

Авиационный завод им. В.П. Чкалова был построен на окраине Новосибирска в 1936 году. Сейчас он принадлежит ОКБ «Сухого» и занят выпуском фронтовых бомбардировщиков Су-34, а так же собирает опытные образцы нового тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник-Б». Помимо этого, завод занят выпуском деталей для пассажирского самолета «SSJ-100».

ИСТОЧНИК KP.RU

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