2019-08-23T06:39:59+03:00
Происшествия

Не заметила ребенка: в Новосибирске 9-летняя девочка на самокате оказалась под колесами «Тойоты»

Ребенок с множественными травмами был доставлен в больницу
Надежда ЯРКОВА
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Женщина на "Тойоте" сбила девочку на самокате. Фото: Владислав Савченков.Женщина на "Тойоте" сбила девочку на самокате. Фото: Владислав Савченков.
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Авария случилась на Восточном жилмассиве в Октябрьском районе Новосибирска. Пострадала девочка, катающаяся на самокате.

ДТП произошло в 20:32 в четверг, 21 августа во дворе на МЖК. Водитель — девушка 1975 года рождения на автомобиле Toyota Corolla Spacio ехала по внутриквартальному проезду и возле дома №14 по улице Лазурная сбила пешехода — девочку на самокате. Ребенок ехал на нем по двору, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

В результате аварии девочка 2009 года рождения с переломом ключицы и сотрясением головного мозга была госпитализирована в больницу. Подробности ДТП устанавливаются.

Ребенок получил травмы и сотрясение мозга. Фото: Владислав Савченков.

Ребенок получил травмы и сотрясение мозга. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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