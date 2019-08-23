Не заметила ребенка: в Новосибирске 9-летняя девочка на самокате оказалась под колесами «Тойоты»

СЕГОДНЯ 06:39 2019-08-23T06:39:59+03:00

Ребенок с множественными травмами был доставлен в больницу

Изменить размер текста: A A

Авария случилась на Восточном жилмассиве в Октябрьском районе Новосибирска. Пострадала девочка, катающаяся на самокате.

— ДТП произошло в 20:32 в четверг, 21 августа во дворе на МЖК. Водитель — девушка 1975 года рождения на автомобиле Toyota Corolla Spacio ехала по внутриквартальному проезду и возле дома №14 по улице Лазурная сбила пешехода — девочку на самокате. Ребенок ехал на нем по двору, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

В результате аварии девочка 2009 года рождения с переломом ключицы и сотрясением головного мозга была госпитализирована в больницу. Подробности ДТП устанавливаются.

Ребенок получил травмы и сотрясение мозга. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU