«Боюсь, что им ничего не будет, и денег не увижу»: в НИИТО школьники украли у массажиста кошелек с крупной суммой денег

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-23T04:52:51+03:00

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У массажиста из НИИТО во время работы украли из рюкзака кошелек со всеми его сбережениями. Мужчина уверен, что к краже причастны дети, посещающие кабинет.

— Я работаю в НИИТО массажистом. У нас кабинет, там шесть кабинок, ходят разные люди. Кабинки, где я провожу процедуры, массирую, как в физиокабинете и там же дети ходят, в возрасте от 8 до 12 лет. И 19 августа у меня украли кошелек. Кто-то из детей вытащил его. Он лежал у меня в рюкзаке, а сам рюкзак был закрыт. Я, конечно, обратился в полицию Центрального района, написал заявление, но учитывая, что там была большая сумма — 37 тысяч рублей, мои накопления, хотел выложить их, но не успел, карты и личные вещи, хочется их вернуть, — рассказал КП — Новосибирск владелец кошелька Роман Колосов.

Он продолжил, что специально не стал блокировать карты и вчера воришки себя проявили, попытавшись зарегистрироваться в банке — онлайн.

— Мне пришел пароль, что хотят войти через Андроид. Я их сразу заблокировал. IP-адрес все равно теперь сохранился в базе, можно отследить телефон, с которого пытались войти. Но я переживаю, что полиция может это делать замять, потому что это дети. Либо затянуться все может, по этой же причине. Мне уже сказали, что быстрой реакции не будет. Они уже приезжали на работу, но даже не стали смотреть камеры видеонаблюдения, — сетует новосибирец.

Он добавил, что и на работе руководство тоже склоняет забыть об этом и не искать того, кто украл деньги.

— Хотя у меня есть подозрение на конкретных ребятишек. И я считаю, что найти воришек можно. Кстати, и с коллегой моим была похожая ситуация, тоже украли кошелек, там, правда, была небольшая сумма. Также дети деньги вытащили, а кошелек выбросили в туалете. Тогда воришку по камерам отследили. И сейчас, по «горячим следам» тоже можно, — считает Роман.

ИСТОЧНИК KP.RU