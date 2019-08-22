И как это теперь есть? Новосибирцев рассмешила колбаса из кенгурятины

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-22T12:14:41+03:00

Читать состав колбасы лучше всего в магазине, а то может испортиться аппетит

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Новосибирец купил в магазине колбасу и лишь дома прочитал состав. Он оказался неожиданным. На этикетке полукопченой колбасы в составе в числе красителей и усилителей вкуса оказалась — кенгурятина. Причем она была указана первой в длинном списке состава продукта. Фото колбасы появилось в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей этот факт практически не смутил, а даже порадовал, поскольку, по их мнению, это лучше, чем глутаматы и стабилизаторы. Вот что они пишут в комментариях:

— Деликатес, оказывается, едим.

— Состав у колбасы как у атомной бомбы!

— Мясо кенгуру уже давно используют в качестве основного сырья при производстве колбасы. Просто этот производитель честным оказался.

— Мне знакомая говорила, что в Кольцовских пельменях тоже кенгурятину крутят. А на упаковке пишут: говядина, — поделилась одна из подписчиц.

ИСТОЧНИК KP.RU