«Идти по нему страшно»: новосибирцы жалуются на опасный мост до школы
В Калининском районе Новосибирска местные жители боятся ходить по пешеходному мосту, где под ногами рассыпаются доски.
— Пешеходный мост расположен от улицы Народной до школы №26 на Олеко Дундича, он в очень плачевном состоянии. На какую бы доску не наступаешь, они почти все проваливаются, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в прошлом году, когда был сильный ветер, он сорвал пол моста. А доблестные ремонтники нашли почти все доски и примастерили их обратно.
— Идти по нему страшно. Скоро 1 сентября, где по нему пойдут родители с детьми в школу. У многих спрашивал, говорят, что обходят по улице 25 лет октября, — переживает новосибирец.
Живущие рядом горожане также согласны с автором и не понаслышке знакомы с этим опасным местом. Вот что они пишут в комментариях:
— Он в таком виде уже лет 17. Всю жизнь боялась по нему ходить, проминающиеся доски — его обычное состояние. Иногда вообще без досок местами было, с провалами. Идешь и стараешься ступать на то, что крепкое на вид.
— Видимо, пока кто- то не упадет, никто не зашевелится.
— Мост действительно в плохом состоянии, под ногами доски превратившиеся от снега и дождей в гнилую труху. Вполне разделяю беспокойство и сам обхожу это место через гаражи под мостом, — поделился другой подписчик.
Пешеходный мост старый и требует ремонта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU