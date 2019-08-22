2019-08-22T03:13:49+03:00
Общество

«Идти по нему страшно»: новосибирцы жалуются на опасный мост до школы

Когда дует сильный ветер, он срывает доски с пола моста
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирцы боятся ходить по такому мосту.Новосибирцы боятся ходить по такому мосту.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Калининском районе Новосибирска местные жители боятся ходить по пешеходному мосту, где под ногами рассыпаются доски.

— Пешеходный мост расположен от улицы Народной до школы №26 на Олеко Дундича, он в очень плачевном состоянии. На какую бы доску не наступаешь, они почти все проваливаются, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в прошлом году, когда был сильный ветер, он сорвал пол моста. А доблестные ремонтники нашли почти все доски и примастерили их обратно.

— Идти по нему страшно. Скоро 1 сентября, где по нему пойдут родители с детьми в школу. У многих спрашивал, говорят, что обходят по улице 25 лет октября, — переживает новосибирец.

Живущие рядом горожане также согласны с автором и не понаслышке знакомы с этим опасным местом. Вот что они пишут в комментариях:

— Он в таком виде уже лет 17. Всю жизнь боялась по нему ходить, проминающиеся доски — его обычное состояние. Иногда вообще без досок местами было, с провалами. Идешь и стараешься ступать на то, что крепкое на вид.

— Видимо, пока кто- то не упадет, никто не зашевелится.

— Мост действительно в плохом состоянии, под ногами доски превратившиеся от снега и дождей в гнилую труху. Вполне разделяю беспокойство и сам обхожу это место через гаражи под мостом, — поделился другой подписчик.

Пешеходный мост старый и требует ремонта. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пешеходный мост старый и требует ремонта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перепутала с пещерой: летучая мышь устроила переполох в квартире новосибирцев
«Переход в никуда»: новосибирцев рассмешила «зебра», ведущая в кусты с цветами
К зомбиапокалипсису готов! В квартире новосибирца нашли оружие и около 1000 боеприпасов
В Новосибирской области государственные колледжи обучают актуальным профессиям
«Пустите Димона в дом»: полиция не приехала на вызов новосибирцев, у которых разбили окно и чуть не вынесли дверь
Мэр Новосибирска написал пост-соболезнование о последнем новосибирском ветеране войны
Новосибирские православные активисты посылают «Ленинград» домой
Экс-директора клиники Мешалкина отпустили под домашний арест
Сибирякам рассказали, когда можно собирать бруснику, чтобы не нарваться на штраф
«Он ушел с неизвестным мужчиной»: волонтеры ищут сибиряка, которого потеряла жена
«Мразь!»: возле квартиры школьницы-живодерки появились обидные надписи
За халатность ответят: следователи проверят подрядчика, который ремонтировал рухнувшую крышу
День российского флага 2019: где пройдет в Новосибирске, куда сходить, праздничная программа
«Он чудо!»: шпиц, который не может стоять на лапках, растрогал соцсети
Пенсионер взыскал с соседа 3 тысячи рублей за слишком громкий шансон
«Семки есть?»: Новосибирцев рассмешила девушка в носках и на шпильках
Домушник вынес из коттеджа 15 литров водки и 1 бутылку шампанского
«Ищем им квартиру поблизости»: семье, на квартиру которой рухнула крыша, пообещали снять временное жилье
Пока мирно спали: в Новосибирске на мать с ребенком рухнула крыша дома
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
«Мне там сломали челюсть!»: бездомных заманивают в «рабочие дома». И это опасно
Где твоя Алиса? Черный кролик, бегающий по Новосибирску, удивил прохожих