«Идти по нему страшно»: новосибирцы жалуются на опасный мост до школы

СЕГОДНЯ 03:13 2019-08-22T03:13:49+03:00

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В Калининском районе Новосибирска местные жители боятся ходить по пешеходному мосту, где под ногами рассыпаются доски.

— Пешеходный мост расположен от улицы Народной до школы №26 на Олеко Дундича, он в очень плачевном состоянии. На какую бы доску не наступаешь, они почти все проваливаются, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в прошлом году, когда был сильный ветер, он сорвал пол моста. А доблестные ремонтники нашли почти все доски и примастерили их обратно.

— Идти по нему страшно. Скоро 1 сентября, где по нему пойдут родители с детьми в школу. У многих спрашивал, говорят, что обходят по улице 25 лет октября, — переживает новосибирец.

Живущие рядом горожане также согласны с автором и не понаслышке знакомы с этим опасным местом. Вот что они пишут в комментариях:

— Он в таком виде уже лет 17. Всю жизнь боялась по нему ходить, проминающиеся доски — его обычное состояние. Иногда вообще без досок местами было, с провалами. Идешь и стараешься ступать на то, что крепкое на вид.

— Видимо, пока кто- то не упадет, никто не зашевелится.

— Мост действительно в плохом состоянии, под ногами доски превратившиеся от снега и дождей в гнилую труху. Вполне разделяю беспокойство и сам обхожу это место через гаражи под мостом, — поделился другой подписчик.

Пешеходный мост старый и требует ремонта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU