«Пустите Димона в дом»: полиция не приехала на вызов новосибирцев, у которых разбили окно и чуть не вынесли дверь

СЕГОДНЯ 19:21 2019-08-21T19:21:24+03:00

Хотя на дежурный телефон поступало два звонка с просьбой о помощи

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В «АСТ-54» опубликовали историю сибирячки, пожаловавшуюся на бездействие полиции. Она рассказала, что жителям дома по улице Высоцкого, 11 пришлось пережить ночь ужаса. Это произошло во вторник, 20 августа.

В четыре утра двое неизвестных начали шуметь у дверей подъезда. По словам автора, они были в невменяемом состоянии, пытались вынести железную дверь. Кричали, чтобы им открыли. Поняв, что их здесь не ждут, ночные дебоширы решили действовать иначе — один из них разбил окно камнем.

— Мы с мамой позвонили в службу спасения по номеру 112. Передали оператору координаты и описали ситуацию. Девушка ответила, что заявка направлена в полицию и проверяется, — пишет в «АСТ-54» очевидец.

Кроме камней, незваные «гости» кидали цветы, вырванные из вазонов. Почему-то в машины. При этом они кричали: «Пустите Димона в дом». Через двадцать минут полиция не приехала, зато эти двое попали в подъезд, и начали стучаться в квартиры. Второй звонок в правоохранительные органы не помог.

— Что же полиция? Она оперативно приняла решение не приезжать. Слава Богу, что они спустя час успокоились, но ведь могло произойти что-то еще более серьезное, чем разбитое окно. В полицию поступило две заявки. Она бездействовала, — возмущена автор поста.

Полиция все же приехала, но ближе к вечеру — в 16:45.

ИСТОЧНИК KP.RU