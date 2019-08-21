2019-08-21T19:21:24+03:00
Общество

«Пустите Димона в дом»: полиция не приехала на вызов новосибирцев, у которых разбили окно и чуть не вынесли дверь

Хотя на дежурный телефон поступало два звонка с просьбой о помощи
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
Минувшей ночью это место не выглядело таким тихим и спокойным. Фото: «АСТ-54».Минувшей ночью это место не выглядело таким тихим и спокойным. Фото: «АСТ-54».
Изменить размер текста:

В «АСТ-54» опубликовали историю сибирячки, пожаловавшуюся на бездействие полиции. Она рассказала, что жителям дома по улице Высоцкого, 11 пришлось пережить ночь ужаса. Это произошло во вторник, 20 августа.

В четыре утра двое неизвестных начали шуметь у дверей подъезда. По словам автора, они были в невменяемом состоянии, пытались вынести железную дверь. Кричали, чтобы им открыли. Поняв, что их здесь не ждут, ночные дебоширы решили действовать иначе — один из них разбил окно камнем.

— Мы с мамой позвонили в службу спасения по номеру 112. Передали оператору координаты и описали ситуацию. Девушка ответила, что заявка направлена в полицию и проверяется, — пишет в «АСТ-54» очевидец.

Кроме камней, незваные «гости» кидали цветы, вырванные из вазонов. Почему-то в машины. При этом они кричали: «Пустите Димона в дом». Через двадцать минут полиция не приехала, зато эти двое попали в подъезд, и начали стучаться в квартиры. Второй звонок в правоохранительные органы не помог.

— Что же полиция? Она оперативно приняла решение не приезжать. Слава Богу, что они спустя час успокоились, но ведь могло произойти что-то еще более серьезное, чем разбитое окно. В полицию поступило две заявки. Она бездействовала, — возмущена автор поста.

Полиция все же приехала, но ближе к вечеру — в 16:45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирской области государственные колледжи обучают актуальным профессиям
Мэр Новосибирска написал пост-соболезнование о последнем новосибирском ветеране войны
Новосибирские православные активисты посылают «Ленинград» домой
Экс-директора клиники Мешалкина отпустили под домашний арест
Сибирякам рассказали, когда можно собирать бруснику, чтобы не нарваться на штраф
«Он ушел с неизвестным мужчиной»: волонтеры ищут сибиряка, которого потеряла жена
«Мразь!»: возле квартиры школьницы-живодерки появились обидные надписи
За халатность ответят: следователи проверят подрядчика, который ремонтировал рухнувшую крышу
День российского флага 2019: где пройдет в Новосибирске, куда сходить, праздничная программа
«Он чудо!»: шпиц, который не может стоять на лапках, растрогал соцсети
Пенсионер взыскал с соседа 3 тысячи рублей за слишком громкий шансон
«Семки есть?»: Новосибирцев рассмешила девушка в носках и на шпильках
Домушник вынес из коттеджа 15 литров водки и 1 бутылку шампанского
«Ищем им квартиру поблизости»: семье, на квартиру которой рухнула крыша, пообещали снять временное жилье
Пока мирно спали: в Новосибирске на мать с ребенком рухнула крыша дома
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
«Мне там сломали челюсть!»: бездомных заманивают в «рабочие дома». И это опасно
Где твоя Алиса? Черный кролик, бегающий по Новосибирску, удивил прохожих