2019-08-21T15:23:17+03:00
Общество

Сибирякам рассказали, когда можно собирать бруснику, чтобы не нарваться на штраф

В пресс-службе областного министерства природных ресурсов рассказали, когда можно собирать кедровые шишки и бруснику
Владимир ПТАШНИК
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Чиновники рассказали, с какого можно собирать бруснику.Чиновники рассказали, с какого можно собирать бруснику.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Когда можно собирать бруснику, с какого числа? На этот вопрос ответили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Сейчас в Новосибирске начался официальный сезон сбора дикоросов: грибов, орехов, ягод и других дикорастущих растений. Но не стоит сейчас бежать в лес, если вы хотите собрать урожай кедровых орехов или брусники — начало их заготовки назначено на 26 августа и 9 сентября соответственно. Все, кто начнет собирать дикоросы раньше времени, могут получить штраф в размере от 500 до 1000 рублей для физических лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юридических лиц.

Все эти меры направлены на защиту сибирских лесов. Если начать заготовку слишком рано, то можно нанести серьезный вред природе. При определении сроков сбора дикоросов, учитывается много факторов: погодные условия, время созревания плодов и район сборки.

— Собирать дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации, расположенные в Новосибирской области на территории Искитимского и Колыванского лесничеств, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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