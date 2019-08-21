«Мразь!»: возле квартиры школьницы-живодерки появились обидные надписи
Неизвестные разрисовали стену возле двери школьницы, которую подозревают в убийстве кота Мартина. Фотография надписи появилась в социальных сетях.
На кадрах видно, что дверь опечатана. Рядом с ней надпись баллончиком с краской написано слово «мрази». Стрелка от слова показывает квартире обвиняемой в живодерстве девочки-школьницы.
— Так сейчас выглядит дверь подозреваемых, — пишет очевидец, проходивший мимо двери.
Напомним, кота Мартина убили несколько недель назад. Питомца семьи Храмовых нашли в мусорном баке завернутом в пакете. Тело животного было изуродовано. В случившемся обвиняют соседку-школьницу. Соседи говорят, что из квартиры девушки доносились визги животных.
ИСТОЧНИК KP.RU