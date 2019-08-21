2019-08-21T13:15:27+03:00
Общество

«Мразь!»: возле квартиры школьницы-живодерки появились обидные надписи

Стрелка возле надписи указывает на дверь девочки школьницы.
Анна ПАШАГИНА
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Кто оставил такую надпись возле квартиры подозреваемой неизвестно.Кто оставил такую надпись возле квартиры подозреваемой неизвестно.Фото: СОЦСЕТИ
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Неизвестные разрисовали стену возле двери школьницы, которую подозревают в убийстве кота Мартина. Фотография надписи появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что дверь опечатана. Рядом с ней надпись баллончиком с краской написано слово «мрази». Стрелка от слова показывает квартире обвиняемой в живодерстве девочки-школьницы.

— Так сейчас выглядит дверь подозреваемых, — пишет очевидец, проходивший мимо двери.

Напомним, кота Мартина убили несколько недель назад. Питомца семьи Храмовых нашли в мусорном баке завернутом в пакете. Тело животного было изуродовано. В случившемся обвиняют соседку-школьницу. Соседи говорят, что из квартиры девушки доносились визги животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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