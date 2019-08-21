День российского флага 2019: где пройдет в Новосибирске, куда сходить, праздничная программа

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-21T12:30:03+03:00

В День российского флага новосибирцев ждет много праздничных площадок. Фото: Влад КОМЯКОВ

Если вы еще не решили, где отметить в Новосибирске день российского флага 2019, то наша праздничная программа – для вас

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День российского флага 2019 новосибирцы отметят с размахом. О том, какая праздничная программа ждет сибиряков 22 августа ждет сибиряков и куда сходить всей семьей лучше всего, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

- Одним из самых ярких мероприятий станет автопробег, посвященный Дню российского флага, - рассказал Владимир Фамонин, эксперт центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Стартует он 22 августа в 10.00 у памятника трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину. Участникам автопробега предстоит проехать 1130 километров.

Но и это еще не все: праздник продолжится в новосибирских парках и скверах:

Сквер перед оперным театром

С 12.00 до 16.00 – праздничная программа «Виват, Российский флаг». С 12.00 до 13.00 там прозвучат народные песни в исполнении ансамбля «Сибирские переборы», театра песни «Ярмарка», дуэта «Барыня». А с 13.00 на главной сцене начнется торжественная программа: прозвучат гимн России, гости узнают интересные факты об истории российского флага. Еще новосибирцев ждет праздничный концерт.

Сквер им. М. И. Калинина (ул. Театральная, 1)

12.00 - концертная программа «Наша страна Россия»

ПКиО «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

12.00 - тематический видеоряд «День Флага РФ»

ПКиО «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а)

16.00 - интерактивная программа «Флаг державы»

ПКиО «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

16.00 - праздничная программа «Гордо реет флаг державный»

ПКиО им. С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1 а)

17.00 - Концертно-игровое познавательное мероприятие для молодежи «Наш символ — свобода, державность и вера»

ПКиО «Бугринская роща» (ул. Саввы Кожевникова, 39)

17.00 - развлекательная программа «Под российским трехцветным флагом!»

ИСТОЧНИК KP.RU