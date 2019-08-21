«Он чудо!»: шпиц, который не может стоять на лапках, растрогал соцсети

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-21T11:43:11+03:00

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Волонтеры взяли на воспитание щенка шпица, который родился с тяжелым заболеванием. Но как его можно из-за этого не любить?

— Родился Макс 26 мая. Он чистопородный шпиц, у него родители с документами. К нам он попал в начале июля от заводчиков, когда они увидели, что малыш проблемный, болезненный, они от него отказались. Видно, что у Макса проблемы было не сразу — только когда ему было месяца полтора. Все щенки начали вставать, а он — нет, лежал тряпочкой. Диагноз «гидроцефалия» ему был поставлен 13 июля, когда он уже был у нас. Он не ходит, не держит голову, не видит, не играет, звуки не издает, но аппетит при этом у него хороший, стул тоже. И при всем этом Макс очень жизнерадостный щенок, как и все дети. Он хорошо соображает и реагирует на резкие звуки, а еще он любит целоваться, — рассказала одна из кураторов движения волонтеров помощи собакам «Осиротевший» и самого Макса Евгения.

С того времени, как Максу поставили диагноз, он на таблетках. И улучшения начались на третий день приема препаратов.

— Собака-инвалид, которая не может ходить и не факт, что пойдет в будущем, никому не нужна оказалась. Да и сейчас прогнозы не 100-процентные, что пойдет. Да мы и не думали, что вставать начнет, а он встает, правда, потом заваливается на бок- у него нарушена координация, — поделилась волонтер.

По словам Евгении, Макс себя ведет как обычная собака, не считает, что с ним что-то не так. Он играет и радуется каждому дню.

— Он стал реагировать на человека: когда к нему идешь, он тебя видит, но скорее всего только тени. Из-за понижения внутричерепного давления глазки стали лучше (сейчас меньше косят), он стал чаще поднимать голову и быстрее ползать, аппетит так же очень хороший, — добавила девушка.

Пользователи соцсетей с интересом следят за непростой, но все же позитивной жизнью шпица. У него уже около сотни подписчиков, которые от всего сердца желают ему здоровья. Вот что они пишут:

— Дай Бог, чтобы у него все получилось!

— Все будет хорошо!

— Он чудо! Обязательно будет бегать, и жить долго и счастливо! Я далеко живу, но такое чудо взяла бы! — пишут подписчики Макса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727158" frameborder="0"></iframe> Шпиц, который не может стоять на лапках, растрогал соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU